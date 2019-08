Celpa realiza mutirão de serviços e sorteio de 120 geladeiras no nordeste do Pará

Os sorteios das geladeira está marcado para acontecer na quinta-feira, 9 — Foto: Reprodução/Ascom Celpa

Podem participar do sorteio aqueles clientes que não possuem débitos com a concessionária.

A Celpa realiza a partir da próxima terça-feira (6) no município de Magalhães Barata, nordeste do Pará, o cadastro dos clientes que não possuem débitos para participarem do sorteio de 120 geladeiras que serão sorteadas na quinta-feira (9). Além do sorteio de geladeiras, serão realizados serviços de cadastro no Programa Tarifa Social, negociação de débitos e troca de titularidade. Os serviços serão realizados na Praça de Freire, de 8h às 12h.

A inscrição no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, dá descontos de até 65% na conta de energia residenciais disponibilizado pela distribuidora. Basta o cliente apresentar o número de inscrição social (NIS) e estar munido das cópias de RG e CPF do titular e o comprovante do pagamento da última fatura de energia.

Além disso, cada consumidor que visitar o local e comprovar estar em dia com a Celpa, poderá fazer a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que chegam a economizar até 80% no consumo de energia da iluminação doméstica.

