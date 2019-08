Antes de ser preso, homem sofre acidente de moto e morre em hospital no Pará

Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Susipe, no dia 10 de julho, Carlos Alberto sofreu um acidente de moto momentos antes da Polícia Civil cumprir o mandado de prisão. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital, mas acabou falecendo nesta sexta.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) informou neste sábado (3) que Carlos Alberto Cunha de Melo Júnior morreu no Hospital Metropolitano, em Ananindeua, nesta sexta-feira (2) antes de ser preso pela polícia.

You May Also Like