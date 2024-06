Procurado por vários crimes e envolvimento com grupo criminoso no MT é preso em Castelo de Sonhos

(Foto:Reprodução) – Um homem procurado por vários crimes e que estava foragido do sistema prisional do Mato Grosso foi preso no Pará. Escoltados pelos policiais civis do Pará, Everson Bruno e a companheira Lucimara dos Santos Guajajara chegaram à delegacia em Sinop-MT.

Segundo a polícia, Everson estava vivendo em Castelo de Sonhos, Distrito de Altamira, há pelo menos um ano, depois de conseguir fugir do sistema prisional do estado vizinho. Em Castelo ele teria iniciado uma rotina de crimes violentos, que incluem homicídio, latrocínio e tráfico de drogas.

Considerado de alta periculosidade, Everson, conhecido como “Neguinho”, seria membro de um grupo criminoso com atuação em vários estados brasileiros e a mando do grupo, ele teria se instalado em Castelo e estabelecido um braço da organização. Preso em 2017 por tráfico de drogas, Everson Bruno, de 25 anos, chegou a cumprir pena, mas conseguiu fugir em 2023.

O mandado de prisão foi expedido pela justiça do Mato Grosso, e com apoio de policiais de Sinop e Itaúba, agentes da polícia em Castelo de Sonhos iniciaram as investigações para chegar até o suspeito. A operação para prender Everson começou no dia 4, quando os policiais foram até a cidade de Itaúba, de lá seguiram para Sinop.

O criminoso já sabia que estava sendo procurado, e tentava despistar a polícia, escondendo seus rastros. Após 48h de buscas, os agentes conseguiram chegar a um imóvel onde o casal estava, e prenderam Everson. Na casa a polícia encontrou uma quantidade de entorpecentes, que segundo a companheira de Everson, pertenciam a ela. A mulher assumiu ser traficante e acabou presa em flagrante.

Com o mandado de prisão cumprido, os agentes escoltaram o casal até a delegacia especializada de roubos e furtos em Sinop. Os dois ficaram presos, Everson deve ser encaminhado para o presídio, até que a justiça decida o que vai acontecer com os dois.

