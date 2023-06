Cerca de 200 quilos de peixe são apreendidos sem documentação sanitária em Santo Antônio do Tauá

A carga transportada estava sem documentação de inspeção sanitária e sem nota fiscal. (Foto: Divulgação/ Adepará)

Fiscais estaduais agropecuários estavam em fiscalização volante no posto do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), localizado na PA-140.

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) apreendeu no último sábado (17), cerca de 200 quilos de peixe salgado no município de Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense. Fiscais estaduais agropecuários estavam em fiscalização volante no posto do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), localizado na PA-140, quando identificaram a carga sendo transportada em um veículo irregularmente. A carga transportada estava sem documentação de inspeção sanitária e sem nota fiscal.

Fiscalização Permanente

Esta é a segunda apreensão desta semana de produtos de origem animal sem selo de inspeção ou qualquer outro tipo de documentação sanitária realizada pelos fiscais estaduais agropecuários durante fiscalização volante.

Na última quinta-feira (15), no município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins, 150 kg de carne foram encontrados, também, sendo transportados sem refrigeração adequada, infringindo as normas sanitárias sobre o transporte de origem animal. A carga também estava sem nota fiscal.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2023/15:16:36

