Cerca de 56m³ de madeira em situação ilegal são apreendidos em fiscalizações no Pará

Ainda na terça-feira (08), a PRF apreendeu mais 14,13 m³ em abordagem feita a um caminhão no km 102 da BR-316, em Santa Maria do Pará (PA).

Já na terça-feira (8), foram apreendidos 29,468 m³ de madeira, durante fiscalização no km 229 da BR-010, em Ipixuna do Pará (PA). A madeira serrada era da espécie Jatobá. O volume medido pelos agentes da PRF não correspondia com o Documento de Origem Florestal apresentado pelo condutor.

O motorista também afirmou aos policiais que a origem da madeira é de florestas da região de Anapu (PA). O condutor assinou um Termo de Compromisso de Comparecimento do Autor e foi liberado em seguida. A carga foi apreendida e permanece à disposição do órgão ambiental competente.

Apreensões foram feitas nos municípios de Ipixuna do Pará, Altamira e Santa Maria do Pará.

