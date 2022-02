Carro da Equatorial Energia é alvejado com quatro tiros no Pará

(Foto:Reprodução) – Os serviços de manutenção ou corte de energia elétrica são realizados diariamente nas ruas das cidades em todo o Brasil. O trabalho considerado essencial não agrada a muita gente e exemplos de violência contra os trabalhadores não são raros de ocorrer.

Apesar de não se saber ainda a motivação, dois colaboradores da Equatorial Energia passaram por uma situação de violência, um verdadeiro atentado, no início da tarde desta quinta-feira (10), no município de Cametá, região do Baixo Tocantins, no Pará. (As Informações/ DOL)

Um atirador alvejou o carro da empresa em que os homens trabalhavam com quatro tiros que atingiu a lataria do veículo. O susto foi tão grande que vizinhos acharam que se tratava de um curto-circuito.

O atentado ocorreu na avenida Santos Dumont, bairro Novo. Até o momento não há informações sobre o caso, uma delas dá conta, conforme é possível ouvir no vídeo gravado por uma testemunha, que o autor seria um motociclista que estava em uma moto modelo Bros de cor preta.

Apesar do susto não houve feridos na ação.

