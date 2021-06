PM apreende cerca de 12 mil pés de maconha no nordeste do Pará

Por meio do Disque-Denúncia, o Grupamento Tático Operacional (GTO) da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (14ª CIPM) encontrou e apreendeu cerca de 12 mil pés de maconha e 17 Kg da droga cultivada na zona rural do município de Tomé-Açu, no nordeste do Estado.

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido durante a ação realizada no último sábado (29).

A denúncia relatava a existência de uma plantação de maconha na comunidade Mancha Negra, que atraía intenso fluxo de motocicletas, situação que estaria ocorrendo há cerca de três meses. Ainda de acordo com a denúncia, a droga era comercializada nas comunidades próximas e na cidade de Tomé-Açu.

As equipes policiais foram até a área denunciada e encontraram uma plantação com aproximadamente 12 mil pés de maconha tipo skunk. Um homem que estava no local foi preso em flagrante e um adolescente apreendido. Ainda durante as diligências, a equipe apreendeu 17 tabletes de maconha prensada; um saco plástico com sementes da mesma droga; duas prensas artesanais; uma espingarda, calibre 28; uma máquina trituradora e outros materiais relacionados ao cultivo e preparo da erva para a venda.

Parte da plantação foi incinerada, conforme prevê o artigo 32 da Lei de Drogas (Lei 11.343), e uma pequena porção foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Tomé-Açu, junto com os demais materiais encontrados, além do homem e do adolescente encontrados no local.

