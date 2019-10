Cerca de metade dos participantes vai fazer o Enem 2019 pela primeira vez

O Enem será realizado nos próximos dois domingos, 3 e 10 de novembro

De acordo com apuração do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dos 5,1 milhões de participantes inscritos no Enem 2019, 2,4 milhões vão fazer a prova pela primeira vez, o que representa 47% dos inscritos.

O número representa uma tendência que passou a ser registrada a partir de 2018, quando 33% dos participantes nunca havia participado do Enem. Para o Inep, responsável pela aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os fatos que podem explicar o aumento de participantes estão as mudanças implementadas em 2017 para concessão de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

O exame será realizado nos próximos dois domingos, 3 e 10 de novembro. Para que não ocorram imprevistos, o Inep recomenda que os participantes levem o Cartão de Confirmação da Inscrição nos dois dias de aplicação do exame e alerta para que não deixem para acessar o cartão na véspera da prova.

Veja a evolução de inscritos pela primeira vez no Enem:

Edição do Enem Municípios de aplicação Total de inscritos confirmados Primeira vez no Enem % 2019 1.727 5.095.388 2.400.388 47% 2018 1.725 5.513.747 1.850.864 33% 2017 1.725 6.731.341 1.126.968 16% 2016 1.727 8.627.371 1.489.262 17% 2015 1.723 7.746.436 1.033.152 13% 2014 1.752 8.760.366 1.462.055 16%

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

