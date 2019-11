Flamengo abre vantagem, mas cede empate ao Goiás e vê vantagem diminuir

Em partida movimentada, o Flamengo tropeçou e ficou no empate por 2 a 2 com o Goiás, nesta quarta-feira, no Serra Dourada. Com o resultado, os rubro-negros seguem na liderança do Brasileirão, com 68 pontos, oito a frente do Palmeiras. Os goianos, com 39, continuam no meio da classificação.

Após um primeiro tempo equilibrado, com poucas chances de gol, o Flamengo se aproveitou das cobranças de escanteio na etapa final para marcar com Gabigol e Rodrigo Caio. Só que o Goiás arrancou o empate com gols de Rafael Moura e Michael.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Corinthians, neste domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Goiás recebe o Avaí, novamente no Serra Dourada.

O jogo – O Goiás tentou pressionar no início, mas viu o Flamengo quase abrir o placar aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Pablo Marí desviou de cabeça e acertou a trave.

Após um período de muita correria, mas pouca emoção, o Goiás teve sua melhor chance, aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio, Fábio Sanches cabeceou cruzado, muito próximo ao gol.

Depois disso, os donos da casa cresceram no jogo e passaram a chegar com mais intensidade ao ataque. O Flamengo mudou sua postura e tentou surpreender nos contra-ataques. No melhor deles, aos 40 minutos, Gabigol foi lançado na área, mas acabou abafado pelo goleiro Tadeu. Assim, o duelo permaneceu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o jogo permaneceu equilibrado nos primeiros minutos. O Flamengo criou a primeira boa chance aos oito minutos, quando Gabigol recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Tadeu. Mas na cobrança de escanteio, Rodrigo Caio cabeceou, o goleiro goiano deu rebote no pé de Gabigol, que mandou para a rede.

O revés foi sentido pelos donos da casa, que viram o Flamengo dominar as ações. Não demorou muito e os rubro-negros aumentaram a vantagem no Serra Dourada. Após nova cobrança de escanteio, Bruno Henrique escorou e Rodrigo Caio apareceu para empurrar para o gol.

O segundo gol fez o Flamengo diminuir o ritmo. Mesmo assim, os rubro-negros seguiam se ser incomodados. Somente aos 31 minutos, o Goiás conseguiam chegar bem ao ataque e marcou com Rafael Moura, após passe de Michael.

O gol animou os goianos, que quase empataram no minuto seguinte. Após erro na saída de bola do Flamengo, Michael ficou com a bola e arriscou de fora da área. A bola passou perto da trave de Cesar. Depois, foi a vez de Rafael Vaz chutar de longe e assustar os visitantes.

Nos minutos finais, o confronto ganhou em emoção quando o goleiro Cesar foi expulso após acertar Yago Felipe fora da área. No lance, Pablo Marí salvou os rubro-negros em chute de Rafael Moura. A partir daí, os donos da casa foram para cima e conseguiram o empate aos 49 minutos, com Michael.

Na saída de bola, Gabigol arriscou do meio campo e quase acertou o gol de Tadeu. O Goiás ainda buscou a virada, mas teve que se contentar com o empate no Serra Dourada.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Mauro Pimentel/assessoria)31/10/2019 21:12

