Chacina deixa cinco mortos e quatro feridos após tiros em churrasco

Chacina no ES: 5 pessoas morrem e 4 ficam feridas após tiros em churrasco

Um churrasco terminou em tragédia em Vila Velha, no Espírito Santo. Na noite de ontem, cinco pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas durante uma confraternização que acontecia em uma casa do bairro Darly Santos. A Polícia Civil ainda investiga a motivação do crime.

Durante o churrasco, quatro indivíduos invadiram a casa e atiraram nas pessoas que estavam no evento. Quatro morreram no local, quatro foram baleados e uma vítima morreu no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.

A Polícia Civil não divulgou quantas pessoas estavam no evento na hora da chacina. Entre os assassinados, dois não participavam do churrasco. Elaine Cristina Machado, de 49 anos, ouviu o barulho dos tiros e foi na rua ver o que estava acontecendo. Foi morta com dois tiros ao lado de um carro.

“Ela morava perto de onde aconteceu o crime. Ela ouviu o barulho [dos tiros] e foi ver o que estava acontecendo. A Elaine não gosta de festas. Só saía de casa para a igreja”, contou o genro da vítima, Wagner Mendes.

A outra vítima que não estava no churrasco é Felipe dos Santos, de 31 anos. Ele estava trabalhando em uma barraca de verduras próxima do local quando foi baleado. Felipe foi socorrido por familiares, mas morreu ao dar entrada no Hospital.

A terceira vítima é José Quintino Filho, de 59 anos, líder comunitário do bairro Darly Santos. Ele foi baleado na costela e nas costas. “Ele tinha ido até em casa para almoçar e descansar. Por volta das 16h30 ele decidiu ir até a casa do amigo onde estava tendo o churrasco. Estamos em choque”, disse um familiar de Mosquito, como era conhecido José Quintino.

As outras duas vítimas são Claudionor Liberato, de 59 anos, aposentado, e José Roberto, conhecido como Gordinho, que não teve a idade divulgada pela Polícia Militar. Os dois estavam no churrasco e foram baleados duas vezes.

As quatro pessoas feridas também foram baleadas e estão internadas no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias. O estado de saúde delas não foi divulgado. A reportagem do UOL conseguiu contato com o familiar de uma dessas vítimas. “Estavam colocando as telhas na casa dentro desse terreno, enquanto tomavam cerveja e faziam churrasco. Foi quando entraram e atiraram em todos que estavam lá”, contou o parente, que preferiu não se identificar por medo de sofrer alguma represália.

Em nota, a Polícia Civil disse que não pode passar nenhuma informação “para preservar a investigação”.

