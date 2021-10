Cliente é esfaqueado por garçom após reclamar de bebida, em Marabá

Foto:Reprodução) – Na noite do último sábado (16), um garçom foi preso suspeito do crime de lesão corporal em uma boate situada na Folha 5, às proximidades da Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, no Núcleo Nova Marabá.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência no local, o garçom teria esfaqueado nas costas um cliente que reclamou do pedido de uma bebida que foi trocada.

O funcionário do estabelecimento, cuja razão social não foi mencionada no relato policial, foi preso em flagrante com a faca utilizada no delito. Ele foi apresentado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil e autuado por lesão corporal dolosa.

Com informações Portal Debate Carajás

