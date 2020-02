Chefe de Tributos da Prefeitura de Novo Progresso sofre acidente na Br 163

Susto. O Chefe do Setor de Tributos do município de Novo Progresso, José Carlos Marafon, sofreu um acidente na BR-163, na manhã deste domingo (02) na rodovia BR 163 em Novo Progresso.(foto:WhatsApp)

Ele conduzia um veículo TTITON , quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu no rodado de uma carreta ,em um trecho da rodovia no estado do Mato Grosso.

Marafon foi socorrido pelo SAMU da cidade de Santa Helena no Mato Grosso , e transferido para cidade de Sinop no Mato Grosso, apesar da gravidade do acidente o motorista saiu ileso.

O Veiculo foi removido pela PRF (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL).

Marafon informou que esta em Sinop (MT) , esta bem, nada aconteceu com ele, já esta de alta Médica , e retorna nesta semana para Novo Progresso.

