Cheia de trabalhos após BBB 24, Alane Dias revela mudança para o Rio de Janeiro

Alane Dias, ex-BBB 24, se muda para o Rio de Janeiro (Reprodução/ Instagram @alane)

A atriz e bailarina paraense está focada em crescer profissionalmente, e compartilhou a novidade com os seguidores.

Alane Dias usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (06/05), para compartilhar aos seguidores que está se mudando hoje para o Rio de Janeiro. Antes de entrar no BBB 24, a bailarina tinha saído da capital paraense para fixar residência em São Paulo com a intenção de estudar teatro. Em entrevista ao Grupo Liberal na última semana, Alane revelou que continua tendo como prioridade crescer na carreira de atriz. Questionada sobre o teste da Globo, a paraense desconversou e disse que ainda não podia comentar o tema.

Durante a conversa com o veículo, Alane disse ter ido contra a “regra” das últimas edições, como, por exemplo, Jade Picon e Rafa Kalimann, que já eram influenciadoras, viraram BBB e depois foram para a atuação. A paraense focou no seu sonho de ser atriz e depois buscar esse espaço dentro do programa. “Acho que quando você se propõe a fazer algo artístico, uma novela ou filme, por exemplo, precisa realmente ter estudo para isso. Claro que muitas pessoas têm um dom, mas mesmo assim tem que ser sempre aperfeiçoado, porque existem muitas pessoas que já estão estudando há muito tempo. Então você, saindo do BBB com reconhecimento ou não, é importante ter estudo para realizar uma novela ou filme. Estou muito empolgada, porque vejo que esse sonho já está muito próximo de mim. Faço teatro desde 2018, estou buscando esse sonho há muito tempo”, disse Alane.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2024/18:53:24

