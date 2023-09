Chile aumenta alerta de risco do vulcão Villarrica após identificar ‘atividade anormal’

Vulcão está situado em uma região com bosques, lagos e localidades turísticas (Divulgação / Via visitchile.com.br)

Em uma região turística do país, o vulcão tem 2.847 metros de altitude e é um dos mais ativos da América do Sul

O Chile aumentou o nível de alerta para o vulcão Villarrica, após estações de monitoramento identificarem “uma atividade anormal do maciço”. Neste domingo (24), o Sistema de Prevenção e Resposta a Desastres (Sinapred) informou em comunicado que o Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin) notificou a mudança do alerta técnico do vulcão, passando de amarelo a laranja.

Situado em uma área turística no sul do país, entre as regiões de La Araucanía e Los Ríos, o vulcão Villarrica tem 2.847 metros de altitude e é um mais ativos da América do Sul, além de ser considerado o de maior risco do Chile.

Na região onde está localizado o vulcão, há bosques, lagos e localidades turísticas, entre elas Pucón, balneário de 28.523 habitantes a cerca de 15 km da montanha.

O alerta laranja prevê reforço do monitoramento do comportamento do vulcão e medidas para garantir a segurança das localidades próximas. A última erupção do Villarrica ocorreu em março de 2015.

