China suspende temporariamente importação de carne de 4 frigoríficos brasileiros

China suspende a importação de 4 frigoríficos brasileiros. — Foto: Mary Winchester/Unsplash

Duas unidades são da JBS e outras duas da Marfrig, que já tiveram exportações suspensas em abril deste ano.

A China anunciou a suspensão temporária da importação de carne bovina de quatro frigoríficos brasileiros a partir desta terça-feira (24), informou a Administração Geral de Alfândegas do país asiático (GACC, na sigla em inglês). (As informações são do g1).

Duas unidades da Marfrig que estão na lista já tiveram as suas vendas suspensas pela China por 1 semana, em abril deste ano.

Uma delas, localizada no município de Promissão (SP), está impedida de exportar para a China por 4 semanas. Outra é a unidade de Várzea Grande (MT), que teve, agora, as exportações suspensas por 1 semana.

Duas unidades da JBS, uma em Senador Canedo (GO) e outra em Lins (SP), também estão impedidas de vender carne bovina para a China por 1 semana.

Procurada pelo g1, a Marfrig afirmou que não comentará o caso. O g1 também entrou em contato com o Ministério da Agricultura e a JBS e aguarda por um posicionamento.

No comunicado, a alfândega chinesa não explica os motivos do bloqueio temporário. Nas suspensões que ocorreram em abril, o país asiático alegou ter encontrado ácido nucleico do coronavírus na parte externa das embalagens congeladas.

Porém, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o coronavírus não consegue ser transmitido por meio dos alimentos. O vírus só sobrevive e se multiplica em um animal vivo e em humanos.

