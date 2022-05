Operação do Gaeco prende presidente da Câmara de Vereadores de Maracanã, no Pará

Prisão de vereador ocorreu em Ilha em cidade do Pará — Foto: MPPA

Ele e servidores da casa foram afastados em operação que investiga suspeita de desvio de dinheiro.

O presidente da Câmara de Vereadores de Maracanã, nordeste do Pará, foi preso temporariamente nesta terça-feira (24) em uma operação que investiga desvio de dinheiro público na Câmara. Ele e a tesoureira da Câmara foram afastados do cargo. A suspeita é de crimes de associação criminosa e peculato.

A operação Gênesis do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estado do Pará (GAECO/MPPA) também cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Maracanã, Castanhal e Belém e apreendeu celulares, computadores e documentos que serão analisados.

O presidente da Câmara, José Maria do Socorro Silva Rebelo, foi preso na Ilha de Maiandeua,na Praia de Algodoal, onde se acessa por barco. Ele foi encaminhado à delegacia de Castanhal e deve ser ouvido pelo MPPA na sexta-feira. O g1 procurou a Câmara para posicionamento sobre a operação, mas não obteve retorno.

As investigações começaram após uma denúncia em novembro do ano passado, “sobre esquema de desvio de dinheiro público na Câmara de Vereadores da cidade”, segundo o MPPA.

“O esquema – segundo a denúncia inicial e as evidências localizadas – consistia na emissão de notas fiscais por parte de duas empresas sediadas em Castanhal, pessoas jurídicas que recebiam o valor total, mas não entregavam o material objeto da suposta aquisição. Após receberem os valores, as empresas devolviam a maior parte do dinheiro público para os agentes que controlam as contas públicas da Câmara Municipal de Maracanã”, informou

Operação cumpre mandados em Maracanã — Foto: MPPA/Divulgação

Jornal Folha do Progresso em 24/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...