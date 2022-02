Chuva alaga cidade de Sinop no Mato Grosso;Vídeo

A forte chuva que começou por volta das 5 horas desta quinta-feira, provocou alagamentos em vários pontos da cidade de Sinop. Várias ruas e avenidas — no centro e nos bairros próximos ao quadrilátero central — ficaram tomadas pela enxurrada.

Os motoristas com carros baixos preferiram não se arriscar nos pontos com maior volume de água. Alguns pararam na rua e esperaram diminuir a enxurrada. Outros acabaram sendo levados pela água e tiveram prejuízos.(A informação é do Sonoticias)

Assista ao Vídeo

Nas proximidades do estádio Gigante do Norte, uma viatura do Corpo de Bombeiros acabou caindo na vala de escoamento de água às margens da BR-163. Os militares conseguiram sair da GM S10 e não ficaram feridos.

As valetas de escoamento de água novamente não suportaram o volume de água e transbordaram. Alguns pontos rotineiros como na avenida dos Ingás com Embaúbas ficaram intransitáveis.

Também teve alagamento na avenida das Itaúbas — próximo ao terminal de ônibus e Hospital Regional – rua das Primaveras, avenida Palmeiras, Perimetral Norte, as vias laterais da BR-163 — Ênio Pipino e João Pedro Moreira de Carvalho entre outras.

Jornal Folha do Progresso em 17/02/2022/11:40:57

