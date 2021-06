Polícia Ambiental de Santarém apreende mais de 50 metros cúbicos de madeira ilegal

(Foto:Reprodução) – No município de Santarém, no baixo Amazonas, a 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (1ª Cipamb), deflagrou na segunda-feira (31), a ‘Operação Jericó II’ que apreendeu mais de 50 metros cúbicos de madeira ilegal em uma serraria clandestina na região.

A operação foi lançada pela unidade com o objetivo de coibir e diminuir os altos índices de crimes ambientais na região baixo do amazonas do Pará. Após o levantamento de informações feito pelo serviço de inteligência, equipes da 1ª Cipamb foram até o ramal de Jabuti, e encontraram uma serraria clandestina do tipo ‘Induspan.’

Pessoas que estavam trabalhando no local fugiram ao perceber a chegada dos policiais militares. Foram encontrados na serraria 52 metros cúbicos de madeira em tora e beneficiada da espécie castanheira-do-Brasil (Bertholletia excelsa), uma serra e um trator.

Devido a impossibilidade de conduzir o material apreendido, foi realizada a inutilização da madeira no local.

