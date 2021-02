Chuva provoca acidente e inunda trecho da BR-163 em Santarém

Árvore caiu sobre uma carreta, interditando a rodovia federal nos dois sentidos – (Foto:Reprodução/Manoel Cardoso)

Um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na manhã desta quarta-feira (10) na Serra do Piquiatuba, na rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163).

Segundo motoristas, durante uma forte chuva, uma árvore caiu sobre uma carreta, interditando a rodovia federal nos dois sentidos. Ninguém ficou ferido, mas danos materiais foram registrados.

Por conta do acidente, um grande congestionamento se formou na BR-163 durante esta manhã, tanto no sentido Planalto/Centro quanto para quem trafegava em direção à Rurópolis. Inspetores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local orientando os condutores com o intuito de evitar acidentes.

Segundo a PRF, a árvore é de grande porte e caiu sobre a carreta, ficando entre o acostamento e parte da pista de rolamento.

Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi acionada para fazer a retirada da árvore para liberar o tráfego de veículos na BR-163.

Além do acidente, a chuva provocou inundação no trecho da BR-163, próximo a Avenida Moçara, no bairro da Matinha, em Santarém. No local, centenas de veículos tiveram dificuldades para trafegar.

