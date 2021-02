Parceria entre Google e a JA Brasil abre inscrições para curso gratuito de TI

As inscrições vão até o dia 23 de fevereiro

Uma parceria entre o Google.org, a JA Brasil e o BID Lab oferta curso gratuito de Tecnologia da Informação (TI) para dois mil jovens com idade entre 18 e 29 anos. O “TechJá” é direcionado para estudantes que concluíram o ensino médio em instituição da rede pública de ensino. Interessados devem se inscrever através do site http://jabrasil.org.br/ti até o dia 23 de fevereiro.

Para participar, os candidatos não podem estar trabalhando nem matriculados em curso de graduação, a fim de ter disponibilidade de tempo para as aulas. Ao concluir, os estudantes ganham certificado profissional de Suporte em TI.

Os alunos vão aprender, durante o período do curso, habilidades técnicas e comportamentais necessárias para o mercado de trabalho. Entre as disciplinas, estão fundamentos de Suporte Técnico, Redes de Computadores, Sistemas Operacionais, Administração e Segurança em TI. Os estudantes também vão fazer atividades práticas para criação de currículo, Comunicação, Criatividade, Marketing Pessoal, Empreendedorismo, Finanças e Atendimento ao Cliente.

O curso é totalmente oferecido no formato a distância, sendo necessário que o aluno selecionado se dedique 4 horas por dia, 4 vezes por semana durante 20 semanas. A formação tem duração total de 300 horas e as aulas estão previstas de março até julho.

Processo seletivo

O primeiro passo é escolher a turma separada por cidade no site, e preencher o formulário de inscrição, seguido de um teste. Caso esteja dentro do perfil, os candidatos receberão um e-mail solicitando o envio da documentação necessária. Com a documentação aprovada, os estudantes passarão por uma semana de aulas experimental em que serão avaliados quesitos como motivação, disciplina e afinidade com tecnologia. Só após a aprovação nesta última etapa é que o curso será iniciado. Aqueles que não forem selecionados podem voltar a se inscrever em uma próxima turma.

