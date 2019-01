Ciclone Lee se forma no Atlântico nesta quarta-feira com força máxima

O novo furacão se encontra cerca de 780 quilômetros ao sudeste das ilhas Bermudas

O ciclone batizado de Lee se tornou nesta quarta-feira (27) o quinto de categoria máxima dessa temporada no Atlântico, com ventos máximos sustentados de 185 quilômetros por hora e rajadas muito fortes, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

O novo furacão se encontra cerca de 780 quilômetros ao sudeste das ilhas Bermudas e a 2.845 quilômetros ao oeste dos Açores, em Portugal. Os meteorologistas apontaram que Lee deve seguir rumo ao norte na quinta-feira e em direção ao nordeste na sexta-feira, e preveem o seu enfraquecimento lento durante os próximos dois dias, segundo o último boletim do NHC.

Lee se soma aos outros furacões de categoria 5 na escala de intensidade Saffir-Simpson que se formaram nesta temporada no Atlântico: Harvey, José, Irma e Maria, que atingiram principalmente os estados do Texas e da Flórida, nos EUA, e regiões do Caribe, especialmente Cuba, Porto Rico, as Ilhas Virgens e Dominica.

O ciclone, que atualmente não representa uma ameaça a zonas povoadas, se desloca em direção ao noroeste com uma velocidade de 11 quilômetros por hora e deve continuar esse movimento hoje. Seus ventos com força de furacão se estendem a até 55 quilômetros do centro e os ventos de tempestade tropical se estendem a até 150 quilômetros, segundo o NHC.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...