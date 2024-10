Cinco desembargadores são afastados sob suspeita de venda de sentenças

Foto: Reprodução | Todos terão que usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de acessar as dependências dos órgãos públicos e de se comunicarem com outras pessoas investigadas

O Superior Tribunal de Justiça (STF) afastou cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) por suspeita de venda de sentenças. Eles são alvos de uma operação deflagrada nesta quinta-feira (24) pela Polícia Federal.

Também são investigados um juiz de primeira instância, dois desembargadores aposentados, um procurador de Justiça, outros servidores públicos, nove advogados e empresários – estes seriam os beneficiados pelas decisões judiciais.

Todos terão que usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de acessar as dependências dos órgãos públicos e de se comunicarem com outras pessoas investigadas.

A PF não divulgou nenhum nome, mas o portal O Tempo apurou que são os seguintes desembargadores afastados pelo prazo inicial de 180 dias (seis meses), conforme decisão do STJ:

•Alexandre Aguiar Bastos

•Marco José de Brito Rodrigues

•Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS

•Sideni Soncini Pimentel

•Vladimir Abreu da Silva

Entre os outros servidores públicos afastados das suas funções estão o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de MS (TCE-MS) Osmar Domingues Jeronymo e seu sobrinho Danillo Moya Jeronymo, que é servidor do TJMS.

Até a mais recente atualização desta reportagem, nenhum dos suspeitos havia se manifestados, nem o TJMS e o Tribunal de Contas do Estado de MS.

Fonte: O Tempo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2024/20:05:11

