Cinco pessoas são presas por crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo no Pará

Além dos animais e material de caça, grupo também levava quantia de R$ 1.790. (Foto:Divulgação / PRF).

Criminosos levavam animais vivos e mortos oriundos de caça ilegal de Ipixuna do Pará em direção à Santa Maria do Pará

Cinco homens que não tiveram os nomes divulgados foram presos após abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) feita na última quarta-feira, 19, no km 229 da BR-010, no município de Ipixuna do Pará. Elas transportavam animais silvestres vivos e mortos, oriundos de caça ilegal, além de armamentos sem a devida documentação.

A fiscalização da PRF aconteceu por volta das 11h46, quando a equipe abordou um veículo Fiat Palio, de cor cinza, ocupado pelo condutor e mais quatro passageiros que seguiam de Ipixuna do Pará com destino à Santa Maria do Pará.

Os policiais identificaram algo no interior do veículo semelhante a uma arma de fogo, por isso, foi solicitado que todos os ocupantes desembarcassem para verificação. Após a busca, foram encontrados diversos produtos de caça, além de animais vivos e mortos, oriundos de caça ilegal.

No total, foram apreendidas quatro armas de fogo, dez armas brancas e 30 munições, além de duas aves da espécie curió, sem qualquer documentação e anilha que comprovasse o registro legal dos animais e dois mamíferos mortos (um macaco e uma capivara). Foram apreendidos também diversos insumos de caça, tais como pólvora, balotes e espoletas, além da quantia de R$ 1.790.

Os cinco homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará para a realização das medidas cabíveis. Eles foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e matar, perseguir, caçar, apanhar ou vender espécimes da fauna silvestre. (Com informações O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 20/10/2022/17:52:39

