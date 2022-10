Casal é preso por esquema que falsificava documentos para emitir cartões de créditos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais. O casal se encontra à disposição do Poder Judiciário. (Com informações do g1 Pará — Belém).

De acordo com as investigações, o casal preso faz parte de um esquema onde dados de pessoas são obtidos para a realização ilegal de compras, utilizando documentos adulterados virtualmente.

Eles atuavam em um esquema que emitia cartões de crédito no nome de vítimas. A dupla, então, fazia compras em nomes de terceiros. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (20), pela Polícia Civil.

