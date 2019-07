Cine Privé volta para a programação da Band/RBA TV em agosto

Emanuelle marcou a vida de muitas pessoas por protagonizar uma série de filmes eróticos, exibidos na emissora como parte da programação. (Foto:Reprodução)

As suas noites não serão mais as mesmas. Um dos maiores clássicos está de volta às telinhas da Band/RBA TV. A emissora definiu em sua programação o retorno da sessão de filmes Cine Privé, que será exibido nas madrugadas de sábado para domingo a partir de agosto. O horário também será o mesmo de antigamente.

As informações são do Observatório da Televisão, que afirma que o retorno foi anunciado na convenção do Grupo Bandeirantes, realizada nesta quinta-feira (25), em São Paulo.

O Cine Privé foi exibido entre 1995 e 2010 de forma fixa na grade de programação da Band e, no período de 1993 a 1995, chegou a ser batizado de “Sexta Sexy”. Em 2012, no entanto, ele chegou a ser reexibido, mas saiu do ar por baixa audiência.

Os filmes, chamados de “softcore”, são conhecidos por serem sempre sensuais e com nudez, mas que não tinha relação sexual.

(Com informações do Observatório da Televisão)

