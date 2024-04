Modelo viraliza ao fazer de janela de edifício ‘tela’ para vender conteúdo adulto

Modelo viraliza ao fazer de janela de edifício de Miami ‘tela’ para vender conteúdo adulto — Foto: Reprodução/X

Húngara que mora em Miami promoveu sua conta de forma inusitada.

Uma modelo de plataforma adulta viralizou no fim de março por causa de uma estratégia inusitada.

Victoria Wolfgang Errigo, também conhecida como Victoria Rigi, fez da sua janela no apartamento em que mora em Miami (Flórida, EUA) uma “tela” para divulgar o seu trabalho erótico.

Um registro feito por um morador num prédio em frente viralizou – exatamente o que desejava a modelo, que usa o apelido do “Hungarian Doll” (boneca húngara).

No vídeo, Victoria, usando apenas um maiô amarelo bem cavado, faz manobras num pole dancing, a sua especialidade no universo de conteúdo adulto, também explorada nas suas redes sociais. Num cartaz preso na grade da varanda, ela exibiu os detalhes da sua conta para ganhar assinantes.

Victoria, que também é atriz de produções independentes, é nascida em Budapeste (Hungria). Ao imigrar, ela morou inicialmente em Nova York. Depois, a húngara se estabeleceu em Miami.

