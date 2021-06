Cinegrafista acusado de matar ex-esposa em Itaituba é preso em Roraima

CASO WINGLYA -Jovem tinha 25 anos quando foi assassinada (Foto: Reprodução)

Cinegrafista acusado de matar ex-esposa no Pará é preso em Roraima

O homem tinha um mandado de prisão temporária expedido pelo Justiça, em Itaituba

Um cinegrafista foi preso na manhã desta quinta-feira, 17, em Boa Vista, acusado de assassinar a ex-esposa Winglya Lopes Aboim, de 25 anos, em maio de 2019, no município de Itaituba, no Pará.

O cinegrafista tinha um mandado de prisão temporária expedido pelo Justiça, em Itaituba. Segundo informações da Polícia Civil de Roraima, o homem foi preso na Capital no seu local de trabalho.

Leia Também:Desaparecimento de jovem intriga familiares e polícia em Itaituba, no Pará

*TRISTEZA -Ossada encontrada em Itaituba é de jovem desaparecida há dois meses

O homem está sendo apresentado neste momento na Divisão de Captura (Dicap). Ele já estava atuando normalmente como cinegrafista em Roraima, em uma empresa de comunicação.

Assista ao vídeo momento da prisão

HOMICÍDIO – O caso ganhou repercussão no estado do Pará por conta do desaparecimento da jovem. Winglya foi dada como desaparecida no dia 09 de maio de 2019 e seu corpo foi encontrado mais de um mês depois, em 31 de junho de 2019, em uma propriedade rural.

Segundo levantamento do Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba, a mulher foi morta com uma perfuração no crânio por arma de fogo e apresentava feridas contundentes, que indicavam possível espancamento.

Na época, os familiares da mulher afirmaram que o homem alegou não saber do desaparecimento da ex-esposa e que iria levar o filho do casal para passar uns dias no Maranhão, não dando mais sinais desde então. A criança, um menino de três anos, foi recuperado judicialmente após busca e apreensão realizada em Boa Vista em junho de 2019.

Por Folha Web

Em 17/06/2021 às 10:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...