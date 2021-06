Em meio a festejos juninos, famílias atendidas pela LBV no PA recebem doações

(Foto:Reprodução)- A Legião da Boa Vontade – LBV continua sua intensa mobilização social, angariando donativos para prestar atendimentos as famílias em vulnerabilidade social no enfrentamento à fome no Pará. Para celebrar o mês dos Festejos Juninos, a Instituição vai levar alegria para 316 famílias paraenses, com cestas de alimentos, litros de leite, material de limpeza e higiene pessoal, para comemorar os festejos juninos com mesa farta, serão cerca de 7,5 toneladas em doações a serem entregues no estado.