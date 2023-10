Classificado para as quartas de final, São Raimundo se reapresenta visando duelos contra o Parauapebas

São Raimundo está nas quartas de final da Série B1 — Foto: Lucas Clemente

Reapresentação da equipe alvinegra aconteceu na manhã de terça (3) com trabalho na academia. À tarde, os atletas treinaram no campo do Panterão, palco do duelo de domingo (8)

Com uma vaga garantida nas quartas de final da Série B1 do Campeonato Paraense, o São Raimundo se reapresentou nesta terça (3) visando os próximos duelos, contra o Parauapebas.

Pela manhã os atletas foram divididos em grupos para os trabalhos na academia, comandados pelo preparador físico Kalouro Valente. Já à tarde, os atletas participaram de um treino físico, técnico e de transferência.

Nesta quarta (4) os atletas descansam pela manhã e à tarde participam de um treino técnico e tático, no Panterão, além de um vídeo análise do jogo passado, contra a Esmac. O objetivo da atividade é verificar os pontos positivos e negativos da atuação da equipe em campo.

No DM

Atualmente estão sendo atendidos pelo Departamento Médico do Pantera o goleiro Conrado, além dos atletas Tauã e Roni.

De volta

A novidade para o primeiro duelo do São Raimundo com o Parauapebas é o retorno de Martony. O jogador estava suspenso, por isso ficou de fora da última partida. Martony está em Belém e deve desembarcar em Santarém nas próximas horas.

