Fiscalização do Ibama embarga 148 hectares de áreas desmatadas ilegalmente

Foto: Superintendência do Ibama na Bahia

Drones identificaram áreas desmatadas no sul do Estado. Foram aplicadas quase R$ 600 mil em multas

A operação Mata Atlântica em Pé, do Ibama, embargou 148,3 hectares de áreas desmatadas ilegalmente e aplicou quase R$ 600 mil em multas, na Bahia.

A ação foi realizada entre os dias 18 e 29 de setembro, cobrindo os municípios de Belmonte, Canavieiras, Mascote, Santa Cruz Cabrália, Ibirapuã, Itabela, Itapebi, Jucuruçu, Mucuri, Porto Seguro e Prado.

Segundo os agentes do Instituto, com base nos alertas de desmatamento emitidos pelo Mapbiomas foi possível identificar diversas áreas em que a vegetação foi suprimida sem qualquer tipo de autorização ou licença. As áreas desmatadas seriam utilizadas para ampliação de áreas de pastagens ou agricultura.

A operação ocorreu em conjunto com o Ministério Público da Bahia (MPBA) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Além da integração entre as instituições, o sucesso da iniciativa deveu-se ao uso intensivo de drones, utilizados especialmente para acessar áreas mais difíceis, onde ainda existem remanescentes importantes desse bioma. Além de facilitar a visualização das áreas afetadas, os equipamentos permitiram melhor e mais rápida caracterização do dano ambiental.

Outra importante contribuição da operação foi fornecer aos sistemas de detecção e alertas de desmatamento a classificação da vegetação suprimida com base nas evidências encontradas em campo.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Ibama e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2023/08:43:34

