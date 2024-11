Cliente encontra barata na pizza e se revolta com restaurante: ‘Higiene era o mínimo’

(Reprodução/Facebook) – Além da presença do inseto, a cliente também relatou que a pizza chegou fria em sua casa. Mesmo assim, a família pagou R$ 45 pelo lanche

Uma cliente ficou revoltada ao encontrar um ingrediente inusitado em sua pizza: uma barata. A mulher foi lanchar com a família em uma pizzaria no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No entanto, além de fria, a pizza veio acompanhada do inseto. O episódio aconteceu na última segunda-feira (11).

O caso foi compartilhado na página “Aonde Não ir em Campo Grande” no Facebook, onde a mulher ironizou a situação ao comentar que a barata parecia ser “novidade no cardápio”.

“Indignação ao ir em uma pizzaria e comer pizza com barata. Talvez seja novo no cardápio, mas, infelizmente, não fiz esse pedido com barata, era sem barata. É muita sacanagem, algo que tinha que ser prioridade. Higiene era o mínimo”, desabafou.

De acordo com a cliente, a família percebeu que a pizza estava fria ao chegar à mesa, mas optou por não reclamar. A situação, no entanto, mudou quando notaram o inseto no recheio, após as crianças já terem consumido parte do pedido.

Ao levar o problema aos funcionários, foi informado que o local havia passado por dedetização e foi oferecida uma nova pizza como compensação, proposta que foi recusada.

A família decidiu pagar os R$ 45 pela refeição, já que as crianças tinham comido alguns pedaços, mas expressou seu descontentamento com a falta de higiene e a resposta da pizzaria.

