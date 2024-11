Música ‘mais misteriosa da internet’ é identificada após 17 anos de pesquisa e mobilização mundial

(Foto: Pixabay) – O enigma teve início em 2007, quando a gravação da música foi disponibilizada em um blog

Após mais de 15 anos de buscas, teorias e investigação coletiva, a “música mais misteriosa da internet” finalmente teve sua identidade revelada. A descoberta ocorreu no dia 4 de novembro de 2024, quando um usuário do fórum Reddit, conhecido como Marijn, anunciou que havia desvendado o mistério. De acordo com G1, a faixa, gravada em uma rádio alemã nos anos 80 e por muito tempo considerada anônima, é intitulada “Subways of Your Mind” e pertence à banda alemã FEX. A história foi relatada pelo site KnowYourMeme, que detalhou a trajetória de investigação que mobilizou milhares de internautas ao longo de mais de uma década.

O enigma teve início em 2007, quando a gravação da música foi disponibilizada em um blog, atraindo a curiosidade de ouvintes ao redor do mundo. Na época, um DJ alemão chamado Darius havia gravado a faixa durante uma transmissão da rádio pública Norddeutscher Rundfunk (NDR), na década de 1980. Com a ajuda de sua irmã Lydia, ele digitalizou as gravações em um site intitulado Unknown Pleasures, iniciando a busca pela identificação da canção. O mistério atraiu ainda mais atenção quando o brasileiro Gabriel Pelenson, conhecido como @gabgaskins no Reddit, ampliou a investigação em diversos fóruns internacionais, onde curiosos e entusiastas da música formaram um coletivo de detetives virtuais.

Ao longo dos anos, a comunidade do Reddit “The Mysterious Song” se organizou para reunir pistas sobre a possível origem da faixa, especulando que o cantor tinha um sotaque europeu e que a canção provavelmente fora gravada em 1983 ou 1984. Diversas teorias mirabolantes emergiram, incluindo a hipótese de que a música poderia ter origem alienígena. “E se for feita por aliens? Parece que um alienígena pegou uma coleção de músicas humanas ou até mesmo de um viajante da NASA e tentou recriar o som da música usando algum outro tipo de tecnologia avançada”, sugeriu um usuário. As inúmeras teorias, somadas às dificuldades de identificação, fizeram com que alguns membros do fórum desistissem. “Hoje eu decidi que preciso parar de pensar nisso, preciso deixar para lá”, publicou um usuário em 2019.

Mas a persistência deu frutos. Marijn revelou que encontrou uma menção ao FEX em um jornal alemão antigo, o Nordwest Zeitung, que descrevia a banda como vencedora de um concurso de música em Bremen, e com um estilo de “rock com influências de wave e pop”. Marijn então entrou em contato com o líder da banda, Phret, que não fazia ideia do interesse mundial em torno de sua música. “Marijn me contatou e eu, ingenuamente, enviei a demo para ele. Não sabia que era a música mais misteriosa da internet. É absolutamente inacreditável”, disse Phret em entrevista à rádio NDR1.

Após o contato, Phret reuniu os outros membros da FEX, que ficaram surpresos e animados com o reconhecimento tardio. Michael Hädrich, integrante da banda, declarou a um veículo alemão que possui gravações originais e até registros de apresentações ao vivo que confirmam a autoria de “Subways of Your Mind”. O reencontro dos músicos resultou na decisão de regravar a faixa, e a banda já realizou sua primeira apresentação ao vivo em anos, transmitida em uma rádio alemã.

Para Lydia, uma das pioneiras na investigação, a confirmação da autoria foi o encerramento de um ciclo. “Não me deixou outra conclusão senão que encontramos os verdadeiros autores da nossa canção”, declarou. Além disso, internautas dedicados à busca expressaram sua emoção com a descoberta. “Eu literalmente chorei quando os ouvi na rádio, cercado pelos meus colegas de trabalho. A experiência de ouvi-los ao vivo foi tão poderosa, tão avassaladora, esperando tantos anos pela solução do mistério”, publicou um membro do fórum.

