Clientes da Celpa são capacitados para o mercado de trabalho em Santarém

O treinamento que iniciou nesta segunda-feira, 21, é gratuito e faz parte do Projeto Energia Profissional (Foto:Celpa Santarém)

Com o objetivo de oferecer novas oportunidades e condições para cidadãos ingressarem no mercado de trabalho, a Celpa iniciou nesta segunda-feira, 21, o curso de Design de Sobrancelhas e Embelezamento de Cílios, para clientes categorizados como baixa renda (possuem NIS –Número de Inscrição Social).

O curso ocorre no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. Tudo é desenvolvido com métodos e técnicas avançadas, para garantir que os participantes tenham toda a segurança e qualidade na hora de realizar os serviços. Durante o treinamento a sala de aula será transformada em laboratório. A prática envolve disciplina, postura, desafios reais e muita disposição.

Conceição Mota, 35 anos, é administradora de empresas.

Desempregada, esperava ansiosa por uma nova oportunidade no mercado e encontrou no curso, uma chance de voltar a ter renda. “Me inscrevi e corri atrás de clientela. Estou encantada com esse ramo e quero contribuir não só com a autoestima das pessoas, mas também fazer o diferencial para que elas voltem sempre”, adianta.

A cabeleireira Domingas Campos, 32 anos, quer aumentar o número de clientes, oferecendo novos serviços. “O curso oferecido pela Celpa, era a oportunidade que eu esperava para aumentar minha renda. Veio em boa hora, já que as festas de final de ano estão na porta. É quando as pessoas enchem o salão para ficarem mais bonitas. Quando nos é dada chance de aprendizado, não tem como perder. É um presente! ” comemora.

Para a executiva de relacionamento com o cliente, Sulamita Pereira, o curso vem atender a uma demanda dos clientes. “Nós fazemos uma pesquisa para saber o que mais a população necessita e, então, disponibilizamos vagas para todo o município. O mercado de beleza tem sempre necessidade de mais profissionais, portanto, surgem novas chances para garantir mais e nova renda familiar”, acrescenta.

Energia Profissional em Santarém

O projeto foi implantando em fevereiro de 2016 e vem atendendo jovens de baixa renda das zonas urbana e rural da cidade. Os cursos de capacitação profissional são desenvolvidos com métodos e técnicas avançadas. O processo pedagógico abrange aulas teóricas e práticas utilizando recursos impressos e audiovisuais.

No período de 04 a 11 de novembro, será realizado, em Santarém, o curso de Doces e Salgados para Festas. As vagas já foram preenchidas.

