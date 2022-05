CLIMA TENSO EM NOVO REPARTIMENTO- evento cancelado e indígena pede proteção

Três corpos são encontrados em área indígena no Pará. — Foto: Reprodução / PF-PA

Três corpos, que podem ser de caçadores desaparecidos, foram encontrados na manhã deste sábado (30) em área da aldeia indígena Parakanã.

Os corpos localizados na área indigena ainda não foram identificados. | Divulgação/ PF

Três corpos foram encontrados na manhã deste sábado (30), durante buscas feitas por uma força tarefa coordenada pela Polícia Federal que contou com a participação da Fundação Nacional do Índio (Funai), Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, no município de Novo Repartimento, região sudeste do Pará. Os corpos ainda não identificados estavam próximos do local onde três caçadores desapareceram no início da semana.

Cândido Lima Júnior, advogado dos familiares dos caçadores, disse que foram encontrados junto aos corpos objetos, que pertenciam aos três desaparecidos. A família já os reconhece como os caçadores que estavam desaparecidos.

LEIA MAIS:Polícia Federal encontra três corpos em reserva indígena no Pará

A prefeitura de Novo Repartimento informou no início desta sábado que as atividades em comemoração ao Dia do Trabalhador foram canceladas, dentre elas o show e as atividades esportivas.

O Líder da tribo parakanã, Cacique Xeteria Parakanã, gravou um vídeo pedindo para que as autoridades garantissem proteção para o povo indígena que vive na Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, local onde os corpos foram localizados.

ASSISTA AO VIDEO

Uma equipe da Perícia Criminal irá confirmar se os três corpos estão relacionados com Cosmo Ribeiro de Sousa, José Luís da Silva Teixeira e Willian Santos Câmara, desaparecidos desde 24 de abril, próximo à área indígena Parakanã, distante cerca de 30 KM da cidade.(Com informação DOL)

Por:Jornal Folha do Progresso em01/05/2022/07:08:04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...