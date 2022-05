Polícia encontra corpo de segundo eletricista morto próximo à fazenda denunciada por furto de energia no PA

Corpos de trabalhadores terceirizados da Equatorial Energia são encontrados no Pará. — (Foto: TV Liberal/Reprodução)

Dois trabalhadores de empresa terceirizada desapareceram ao irem verificar denúncia. Os corpos já foram liberados pela perícia aos familiares.

Foi encontrado o corpo do segundo eletricista, que estava desaparecido em Redenção, no sudeste do Pará. A Polícia disse que segue investigando quem seriam os responsáveis pelo crime. Ninguém foi preso, até então.

Os dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal em Marabá, passaram por exames de necropsia e foram liberados aos familiares.

De acordo com a Polícia Civil, o segundo corpo foi encontrado pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar na madrugada deste sábado (30), horas depois que o primeiro corpo foi localizado em área de mata na cidade de Rio Maria.

Os mortos são Gutemar Pereira de Sousa e Jaime Moura dos Santos. Eles trabalhavam para empresa terceirizada que presta serviço à concessionária Equatorial Energia. Ambos estavas com trajes parecidos aos uniformes dos trabalhadores.

Há cerca de 15 dias, os eletricistas saíram de Redenção para verificar denúncia de furto de energia em fazenda na cidade de Bannach, distante 341,5 km de Marabá. Eles não retornaram.

A Polícia começou as buscas pelos dois no dia seguinte em que desapareceram e chegou a encontrar vestígios de sangue, cápsulas de arma de fogo e objetos queimados dentro da fazenda, que não teve nome nem localização divulgada.

O carro utilizado pela dupla foi abandonado na rodovia BR-155, cerca de 30 quilômetros da fazenda.

Familiares e colegas de trabalho dos dois chegaram a fazer protesto cobrando respostas sobre o paradeiro dos trabalhadores e o andamento das investigações.

As investigações são conduzidas pela Divisão de Homicídios, da Polícia Civil.

A Equatorial e a Dínamo Engenharia disseram que se solidarizam com os familiares e que estão prestando toda a assistência necessária.

