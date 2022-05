Polícia Federal encontra três corpos em reserva indígena no Pará

Agente da Polícia Federal durante busca na Reserva Indígena Parakanã, no Pará (Foto: Reprodução/PF)

Polícia Federal não confirmou se os corpos são dos caçadores desaparecidos na região

Três corpos foram encontrados na Reserva Indígena de Parakanã, localizada próximo ao município de Novo Repartimento, no Pará. Segundo a Polícia Federal, ainda não é possível identificar se os corpos seriam dos três caçadores que desapareceram após invadirem a reserva para caçar, no último domingo, 24.

Os corpos já estavam em avançado estado de decomposição. No local também foram encontrados objetos pessoais dos desaparecidos, de acordo com a GloboNews.

Em nota, a PF informou que “exames estão sendo realizados, no local, por peritos criminais federais, sendo que a necropsia e identificação dos corpos serão realizadas por médicos legistas da Polícia Científica do Pará (em Marabá/PA) e Peritos Criminais da Polícia Federal”.

As buscas envolveram mais de 150 agentes entre funcionários da PF, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional.

O local onde os caçadores desaparecem tem mais de 352 mil hectáres e abrica cerca de 23 aldeias, com população aproximada de 1.500 indígenas.

