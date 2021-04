Clima tenso na região de Jacareacanga; entrada da cidade está fechada: “Ninguém entra e ninguém sai”

O bloqueio é uma forma de protesto, para impedir a entrada na cidade da Força Tarefa que envolve vários órgãos do Governo Federal. Foto: Reprodução.

O clima está tenso na região de Jacareacanga, no sudoeste do estado, com a chegada de uma força tarefa do Governo Federal na região, para fiscalizar a exploração ilegal de ouro em terras indígenas. Neste domingo, 11/04/21, indígenas e garimpeiros fecharam a entrada da cidade de Jacareacanga (PA).

O bloqueio é uma forma de protesto, para impedir a entrada na cidade da Força Tarefa que envolve vários órgãos do governo federal. Partes dos indígenas são contra a fiscalização na região, em umas das fiscalizações realizadas várias maquinas foram queimadas na região garimpeira do município. Alguns áudios estão circulando nas redes, onde as pessoas estão relatando que a fiscalização está chegando à região de Jacareacanga.

Em um áudio, um homem fala que a Força Tarefa estava no km 180.

“E aí rapaziada, boa noite. Os cara vão dormir no cento e oitenta, OK. Pessoal de IBAMA, Força Nacional, galera federal, tá ouvindo aí? Força Nacional, galera federal, no domingo cento e oitenta, OK? Missão com dez da viatura, três puxando reboque com canoa, tá. Molhado trabalha comigo, tava lá dentro, tá. Já me passou”.

Noutro áudio, uma mulher que diz que eles estavam no Garimpo do Penedo.

“Eu primeiro porque nós tamo sabendo que eles vão pro rato, aí depois vão pro pro Bom Jardim, aí pa Boca do Cripuri, eles tão saindo daqui do Penedo, né? Eu acho que pra não dar muito enxame e eu acho que eles vão fazer um Acampamento lá na boca do lixão ali por perto, porque eles tão perguntando se aqui tinha posto, o cara, né? O na hora que eles chegaram, eu tava lá no mirim, aí foi na hora que ele disse, cadê os posto daqui que a gente pode parar tudo aí o mereço nos posto é esses daqui ó, aqui num tem onde que ocê quiser parar você para. Pessoal do CMBio, o pessoal do IBAMA e o Tático.

Já na manhã desta segunda feira (12), informações repassadas dão conta de que uma caminhonete que estaria com agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foi impedida de entrar na cidade.

Veja o vídeo:

Fonte: Plantão 24horas News, com informações do Blog do Júnior Ribeiro.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...