EM ITAITUBA, HOMEM MORRE EM INTERVENÇÃO POLICIAL APÓS COMETER TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policiais militares e civis estiveram no local, em seguida a Policia Cientifica fez a devida remoção do corpo. A arma, um revólver e a moto usada para cometer o crime foi aprendida e levada para a delegacia de polícia. (Com informações de Junior Ribeiro). (Vítima de tentativa de homicídio).

O autor dos disparos fugiu em uma moto, e foi perseguido pela rocam, de posse de uma arma de fogo, ele esboçou reação e foi baleado pelos militares, não resistiu e morreu ainda no local na 22 Rua com a Travessa Raimundo Preto.

You May Also Like