Homem é assassinado na porta de casa no sudeste paraense

(Foto:Reprodução) – Corpo de Reginaldo Melo dos Santos, de 50 anos, foi encontrado com diversas perfurações de arma de fogo

O cadáver de Reginaldo Melo dos Santos, de 50 anos, foi encontrado com diversas perfurações de arma de fogo, na manhã deste domingo (11), em uma propriedade rural no município de Nova Ipixuna, no sudeste paraense. A vítima estava ainda de capacete de proteção, com machucados pelo corpo, quando foi encontrada sem vida por populares, que acionaram a Polícia Militar para atender a ocorrência.

Testemunhas informaram aos agentes de segurança pública que ouviram disparos na noite anterior, no sábado (10), por volta das 22h30, bem próximo à residência onde a vítima morava. Apesar de estar usando um capacete, não há informações se Reginaldo estava de motocicleta quando o crime ocorreu e nem se o veículo foi roubado pelos criminosos.

Os responsáveis pelo homicídio fugiram após o ato criminosos e, até a publicação desta matéria, não haviam sido identificados ou presos. O local não conta com câmeras de segurança, o que prejudica as investigações. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do município. As informações são do Correio de Carajás.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do caso podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Por:Redação Integrada

