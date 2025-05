Colegas de trabalho são mortos a tiros em menos de 24 horas no MT; polícia investiga ligação entre crimes

À esquerda, Pedro Emanoel Pinheiro, de 20 anos, e Marcos Daniel Ferreira Teles dos Santos, de 23 anos. — Foto: Reprodução

Marcos Daniel Ferreira Teles dos Santos, de 23 anos, e Pedro Emanoel Pinheiro, de 20 anos, foram mortos em locais diferentes, com um intervalo de cinco horas.

Os colegas de trabalho Marcos Daniel Ferreira Teles dos Santos, de 23 anos, e Pedro Emanoel Pinheiro, de 20 anos, foram mortos a tiros, com um intervalo de cinco horas, no bairro Vila Real, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, nessa terça-feira (6).

Segundo a Polícia Militar, Marcos estava de bicicleta quando foi abordado por dois homens em uma moto. O garupa desceu do veículo e disparou diversas vezes contra a cabeça da vítima, que morreu no local.

Dois suspeitos foram presos e confessaram a autoria no crime. A moto foi localizada e os policiais constataram que se tratava de veículo roubado, com adulteração de cor.

Algumas horas depois, Pedro foi encontrado por familiares caído na Avenida Europa, com ferimentos no rosto provocados por disparos de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional do município, mas morreu na unidade. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito envolvido no caso foi identificado.

A delegada responsável pelo caso, Bruna Laet, afirmou que ainda não é possível confirmar se há uma ligação direta entre os dois homicídios, mas que a possibilidade é investigada pela Polícia Civil.

Fonte: Vitória Maria Sena, TV Centro América e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/15:02:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...