Homem é preso após ameaçar matar dono de dormitório em Marabá (PA)

Um homem identificado como Francisco Santos da Silva foi preso por ameaça na noite de quarta-feira (7/5), no núcleo Nova Marabá, sudeste do Pará. A prisão ocorreu por volta das 23h10, durante a Operação Tolerância Zero, deflagrada pelo 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM).

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição da viatura 0409 foi acionada via NIOP para atender uma denúncia na Folha 34, Quadra 02, Lote 20. No local, Francisco foi encontrado em estado alterado, proferindo ameaças aos presentes, inclusive afirmando: “Vou te matar”.

A vítima, identificada como proprietário do dormitório, relatou que o suspeito era inquilino havia cerca de 17 dias. Após ser cobrado em R$10,00 por uma cópia da chave — trocada em razão do desaparecimento de um ventilador e de cadeados anteriores —, Francisco passou a insultá-lo e ameaçá-lo de forma agressiva.

Diante da situação, e para garantir a segurança dos envolvidos, os policiais efetuaram a prisão e fizeram uso de algemas. Francisco foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado para os procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

