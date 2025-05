Pará lança CNH Pai D’égua para mães atípicas com 4 mil vagas gratuitas

(Foto: Reprodução) – Anúncio feito pela vice-governadora Hana Ghassan prevê habilitação sem custo para mães de pessoas com deficiência em todas as regiões do estado

O Governo do Pará, por meio do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), lançou nesta quarta-feira (7) a Edição Especial do programa CNH Pai D’égua – Mães Atípicas, garantindo 4 mil vagas para emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a mães de pessoas com deficiência em todo o estado.

O anúncio foi feito pela vice-governadora Hana Ghassan, ao lado da diretora-geral do Detran, Renata Coelho, em Belém. A ação integra a política estadual de inclusão social e mobilidade e marca as comemorações pelo Dia das Mães.

“Estamos oferecendo 4 mil CNHs totalmente gratuitas para mães atípicas. Serão 2 mil vagas para Belém e Região Metropolitana, e outras 2 mil distribuídas entre as demais regiões do Pará. É uma forma de reconhecer essas mulheres e garantir dignidade, mobilidade e autonomia”, declarou Hana Ghassan.

Edital e calendário de inscrições

O edital será publicado nesta sexta-feira (9) e as inscrições começam na segunda-feira (12), exclusivamente pelo site cnhpd.detran.pa.gov.br. As 4 mil vagas serão divididas por região, respeitando o cronograma estabelecido:

Belém e Região Metropolitana

2.000 vagas

Inscrições de 12 a 15 de maio

Marajó, Paragominas, Abaetetuba, Capanema e Tucuruí

Inscrições a partir de 23 de junho

Santarém, Altamira e Itaituba

Inscrições a partir de 4 de agosto

Marabá, Parauapebas e Redenção

Inscrições a partir de 15 de setembro

Dignidade e reconhecimento

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, também mãe atípica, destacou o impacto social da iniciativa. “Ter uma CNH gratuita não é um privilégio, é uma ferramenta de dignidade. Esse programa garante mobilidade, facilita o acesso a terapias, consultas, compromissos com os filhos e permite que essas mulheres possam gerar renda com mais liberdade. Eu, como mãe atípica, me sinto extremamente feliz de fazer parte desse governo inclusivo, que garante direitos com sensibilidade e respeito”, afirmou.

A edição especial do CNH Pai D’égua reafirma o compromisso do Governo do Pará com políticas públicas voltadas à inclusão, acessibilidade e apoio às famílias que enfrentam os desafios da criação e cuidado de pessoas com deficiência.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/15:10:00

