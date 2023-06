Colisão entre motos deixa vítima fatal e adolescente ferido, em Itaituba (PA)

Arlei Silva Braga, de 42 anos (Foto: Reprodução)

Acidente foi registrado nesta quinta-feira (22); Câmeras de circuito registraram o momento que Arlei Braga sinaliza para entrar em uma rua; enquanto aguardava para prosseguir, seu veículo foi atingido na lateral por outra moto que vinha logo atrás, conduzida pelo adolescente de 16 anos. Arlei faleceu ainda no local. O adolescente sofreu um corte frontal e foi encaminhado para o HRT.

Na tarde desta quinta-feira (22), por volta das 14h30, ocorreu um acidente fatal envolvendo duas motos no cruzamento da 26ª rua com Segunda Travessa após a Raimundo Preto, no bairro Bom Remédio, em Itaituba, sudoeste do Pará.

A vítima fatal, identificada como Arlei Silva Braga, de 42 anos, conduzia uma motocicleta Honda Fan 160 de cor vermelha. Imagens de circuito interno de um estabelecimento mostram que ele estava transitando pela 26ª rua no sentido Piracanã. Arlei teria sinalizado que iria fazer uma entrada à esquerda e permaneceu parado na via, aguardando a passagem de um veículo.

Neste momento, outro condutor, um adolescente de 16 anos identificado pelas iniciais V.N.S, que pilotava uma motocicleta Honda Fan 150 preta na mesma direção e vinha atrás, colidiu com a lateral da moto de Arlei.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente. Ao chegar ao local, constataram que Arlei não apresentava sinais vitais. Seu óbito foi confirmado ainda no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente apresentava um corte frontal e diversas escoriações, além de sinais de desorientação.

O adolescente foi prontamente encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós para receber os cuidados médicos necessários e avaliação especializada. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

