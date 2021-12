Colisão entre van e caminhão deixa sete mortos no Pará

A colisão ocorreu no km 255 da rodovia BR-010. Algumas vítimas ainda estão presas nas ferragens.(foto:Reprodução: redes sociais)

Um grave acidente registrado no município de Aurora do Pará, região nordeste do estado, deixou pelo menos 10 pessoas gravemente feridas por volta de 5h30 desta terça-feira (28). (A informação é do Diário do Pará)

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre uma van de transporte de passageiros e um caminhão no km 255 da rodovia BR-010. Algumas vítimas ainda estão presas nas ferragens.

Ainda segundo a PRF, o caminhão que colidiu com a van estava transportando latas de tinta. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram até o local do acidente para prestar socorro às vítimas.

O agente da Polícia Rodoviária Federal, Salim Junes, confirmou a nossa equipe de reportagem que sete pessoas morreram no acidente, seis eram passageiros da van e a sétima vitima era esposa do motorista do caminhão.

