Preso suspeito de matar homem e esconder o corpo no sul do Pará

“Cimar” matou desafeto, neste sábado (25), Dia de Natal, na “Vila Quatro Bocas”, zona rural de Cumaru do Norte.

Neste sábado (25), Dia de Natal, uma guarnição da Polícia Militar prendeu o indivíduo, conhecido como “Cimar”, suspeito de matar um desafeto, com vários disparos de arma de fogo, na “Vila Quatro Bocas”, zona rural de Cumaru do Norte, no sul do Pará. (A informação é do Portal Debate Carajás)

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil possibilitou a prisão do suspeito. Depois de capturado, “Cimar” indicou às polícias o local onde estava o corpo da vítima, executada no interior de um bar, na “Vila Quatro Bocas”, por motivo fútil.

A real motivação do crime não foi divulgada. O serviço funerário removeu o corpo, não identificado, para realização de exames cadavéricos. Já o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cumaru, onde foi autuado pelo crime de homicídio. Ele foi removido para o sistema penitenciário do Pará.

