Motociclista colide com ambulância e uma pessoa morre e duas ficam feridas no Pará

Conforme relatou o comandante Pena, da Guarda Municipal da cidade, três pessoas seguiam irregularmente em uma motocicleta, quando o boné de uma delas caiu. Neste momento, Gerson, que conduzia o veículo, decidiu dar o retorno para buscar o item e acabou colidindo frontalmente com a ambulância. “Ele foi dobrar e acabou entrando no sentido que vinha a ambulância. Nenhum deles teve como parar”, detalha. Nem o condutor e nem os passageiros utilizavam capacetes.

Gerson Martins da Fonseca, de 21 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Alan Dias Araújo, de 18 anos, sofreu apenas ferimentos leves em uma das pernas e também foi encaminhado ao hospital municipal da cidade. Já um adolescente de 12 anos foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Salinópolis. Ele sofreu uma fratura na bacia. Eles foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma ambulância resultou na morte de uma pessoa e em dois feridos no municípios de São João de Pirabas, no nordeste paraense. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (26), na saída de uma localidade chamada Parada Miriti.

