Com 54 casos de Covid-19 -Novo Progresso pode ter mais infectados pelo coronavírus do que mostram dados oficiais

(Foto:Reprodução)- Durante uma semana, os casos aumentam a cada dia , em sua maioria os testes rápidos são aplicados para diagnosticar o coronavírus.

A Secretaria de Saúde divulgou dados oficiais na manhã desta terça-feira (26), um novo Boletim que trás números sobre a doença em Novo Progresso – 8 novos casos e 27 recuperados. Não tem óbito pela coronavírus no município de Novo Progresso.



Boletim de 26 de maio de 2020;

Conforme o relatório em 24 horas houve 8 novos caso, entre eles uma criança de 5 anos.

A secretaria não divulga nomes dos infectados, somente a idade e sexo.

Quando ao questionamento do Boletim a soma dos infectados com os curados e internados não batem. onde estariam estes que faltam? Acompanhe os números: 54 casos no total –5 internato e 27 recuperados , onde está os outros 22? Em tratamento Domiciliar ?

Neste questionamento o Jornal Folha do Progresso procurou informações sobre a doença que leva acreditar que já existe uma pandemia na cidade de Novo Progresso.

Veja a pesquisa

A partir dos resultados dos testes para a Covid-19, os pesquisadores calculam que diante de casos constatados outros já foram infectados e não perceberam a doença.

A pesquisa revelou que para cada caso confirmado de coronavírus, existem sete casos reais na população. Isso quer dizer que, num grupo de sete pessoas com o coronavírus, apenas uma sabe que está infectada.

“É muito preocupante saber que existem sete vezes mais casos do que mostram estatísticas oficiais nessas cidades. Porque essas outras pessoas que tem o coronavírus e não sabem, involuntariamente, elas podem transmitir para outras pessoas e isso faz com que a epidemia siga crescendo nesse ritmo preocupante que tem ocorrido no Brasil. A gente pode dizer já, com a maior tranquilidade, com base na nossa pesquisa, que a contagem de casos de coronavírus no Brasil não deve mais ser feita em milhares. Ela certamente já deve ser feita em milhões”, afirma o coordenador da pesquisa, Pedro Curi Hallal. O estudo foi coordenado pela Universidade Federal de Pelotas(RS)

Os pesquisadores também analisaram a prevalência da Covid-19, ou seja, a proporção da população que se contaminou, em cada região do país.

Mesmo a população contaminada que não precisou de atendimento médico, desenvolveu anticorpos contra o coronavírus. Das 15 cidades com maior prevalência, 11 estão na região Norte.

Segundo a pesquisa, na cidade de Breves, no Pará, praticamente um quarto da população está ou esteve com o coronavírus. Em Tefé, no Amazonas, quase 20%. Na capital paraense, Belém, mais de 15%. E em Manaus, no Amazonas, 12,5% da população foram contaminados. Em Macapá, no Amapá, quase 10%.

No Nordeste, Fortaleza e Recife tem os maiores índices de contaminados. Na cidade de São Paulo, 3% foram infectados. E, na cidade do Rio, 2%. Na região Sul, apenas Florianópolis apresentou prevalência superior a 0,5%. Na região Centro-Oeste, a pesquisa não encontrou nenhum caso positivo nas nove cidades estudadas, apesar de já existirem casos e mortes confirmados.

Segundo a pesquisa, 1,4% da população dessas 90 cidades brasileiras têm anticorpos para o coronavírus. Só na capital paulista, são 380 mil moradores infectados, número maior que as estatísticas oficiais do Ministério da Saúde para todo o Brasil. No Rio de Janeiro, o número de pessoas infectadas, segundo a pesquisa, está quatro vezes acima do confirmado.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

