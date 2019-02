Ação da Policia Civil e Militar prendem policiais Federais e assusta clientes e moradores em torno da “Pizzaria Dom Fernando”nesta quarta-feira (21) em Novo Progresso

(Foto:WhatsApp) – Clientes e moradores em torno da Pizzaria e Lanchonete Dom Fernando na rua Monte Castelo no bairro jardim Planalto , ficaram assustados com ação da Policia Civil e Militar na noite desta quarta-feira (21) em Novo Progresso -eles não sabiam o que estava acontecendo..

Segundo informação tudo começou após incidente no transito na rua em frente ao estabelecimento envolveu uma ação truculenta no local.

Antes que a ação fosse realizada testemunhas relatam que um Policial Militar [nome não identificado] estava sem camisa em um veiculo Fiat Strada de cor vermelha, trafegando sentido sul na rua Monte Castelo [bastante movimentada], deu de encontro com uma camioneta que recuou, houve exaltação por parte do motorista. Logo em seguida o motorista do Strada Vermelho, retornou e se apresentou com policial Militar [continuava sem camisa] as viaturas chegaram com ele, apresentava estar exaltado e com arma em punho saiu do veiculo e mostrou a camioneta e procurava pelos ocupantes que estacionaram o veiculo no local. O episódio foi visto por dezenas que estavam presentes e relataram nos grupos de whatsApp.

Ação Policial

Ação da Policia foi em seguida – duas viaturas da Policia Civil e Militar, em sentido contrario chegou e fechou a rua,os policiais armados de fuzis e de pistola desceram e saíram em busca dos ocupantes do veiculo, que segundo a policia estava com placa adulterada, como ninguém havia se manifestado, eles saíram aos arredores até encontrar quem apontasse os ocupantes [causou medo aos moradores e clientes do estabelecimento e ao redor]. Identificado os ocupantes que estavam sentados na Dom Fernando, os policiais chegaram e verificaram que os mesmos estavam armados e sem identificação , obrigando a terem que realizar uma operação de assalto [eles recusaram de levantar as mãos] , apresentaram documento de PF (policial federal), a policia civil revidou com medo de ser falsa [poderia ser assaltantes de banco], algemou e levou os três suspeitos presos.

Versão da Policia



Após a prisão os três foram identificados com policiais de inteligência da Policia Federal. Para policia a ação se fez necessária por eles estarem com veiculo adulterado (placa) e ingerindo bebida alcoólica em publico, eles aparentavam estar embriagados e agindo de má fé , ostentando armamento que vai contra a lei.

Versão da PF

O Jornal Folha do Progresso procurou pelos envolvidos em hotel da cidade , mas não foi possível encontra-los, continuamos tentando contato com a PF em Itaituba e Santarém para tratar do assunto.



Fonte:Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

