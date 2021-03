Com 69 novos casos de Covid-19: Novo Progresso começa a vacinar idosos com 70 anos no sábado

A prefeitura de Novo Progresso através da Secretaria de Saúde anunciou o início da vacinação de pessoas a partir dos 70 anos de idade contra a covid-19 neste sábado (27).

Nesta etapa não será necessário o cadastramento, os idosos devem comparecer a partir das 08h00mn deste sábado nas dependências da escola “Tancredo Neves” munidos de carteira de identidade e carteira do SUS, para receber a primeira dose do imunizante. A vacinação ocorrerá das 8h as 12h do sábado (27).

A Secretaria de Saúde de Novo Progresso espera vacinar todos os idosos da área urbana na faixa etária de 70 a 74 anos. Além disso, continuará imunizando outros grupos prioritários, inclusive quem já está em tempo de tomar a segunda dose da Coronavac.

Boletim desta terça-feira (23) mostra crescimento com 69 novos casos de Covid-19, com 14 internados.

