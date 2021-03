Geraldo Luís perde movimento das pernas em decorrência da covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Geraldo Luís teve covid-19 e ficou 22 dias internado. Se recuperando de sequelas da doença, o apresentador tem usado as redes sociais para alertar sobre os perigos do novo coronavírus e mostrar a fisioterapia para recuperar os movimentos da perna direita.

